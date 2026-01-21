Dune | Awakening si aggiorna alla 1.240.0 | arriva il trasferimento del personaggio tra mondi e sietch

Dune: Awakening si aggiorna alla versione 1.2.40.0, introducendo il trasferimento del personaggio tra mondi e sietch. Questa novità risponde alle richieste della community, offrendo maggiore libertà di esplorazione e spostamento nel gioco. L’aggiornamento mira a migliorare l’esperienza di gioco, rendendo più fluide e integrate le dinamiche tra le diverse ambientazioni.

La patch 1.2.40.0 di Dune: Awakening introduce finalmente una delle funzioni più richieste dalla community: il trasferimento del personaggio tra mondi e sietch. È un aggiornamento che cambia davvero la vita a chi gioca con costanza, perché riduce uno dei problemi più frustranti dei survival online: essere legati a un server specifico e dover ripartire da zero se vuoi cambiare “casa” su Arrakis. Oltre a questa novità enorme, l’update porta anche correzioni e miglioramenti generali pensati per rendere l’esperienza più fluida, stabile e affidabile nelle sessioni lunghe. Trasferimento del personaggio: cosa permette di fare e perché è un salto di qualità. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

