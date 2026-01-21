Dune 3 Jason Momoa terrorizzato dal recitare col figlio ogni genitore comprenderà perché

Forse pochi sapranno che il figlio di Momoa è presente nel cast del terzo film del franchise diretto da Denis Villeneuve, ma l'attore non era propriamente a suo agio in quella situazione e ha spiegato il motivo Nel corso della promozione del suo ultimo film, Fratelli demolitori, Jason Momoa ha avuto il tempo di affrontare una questione che gli stava particolarmente a cuore e che riguardava il suo impegno in Dune 3, in uscita il prossimo dicembre. Il terzo film del franchise diretto da Denis Villeneuve vedrà Momoa tornare nel ruolo di Duncan Idaho, che aveva interpretato nel primo film del 2021, dopo che il personaggio non era apparso nel secondo film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

