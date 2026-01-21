Due opere di Caracuta rendono omaggio alla musica italiana | Mina e Ranieri ringraziano
Due opere di Caracuta rendono omaggio alla musica italiana, celebrando Mina e Ranieri. L’arte salentina si distingue nel suo percorso, riconoscendo il valore di queste figure iconiche. Mina, considerata la “regina” della musica italiana, e Massimo Ranieri, artista napoletano, hanno espresso stima e apprezzamento, consolidando un legame di rispetto reciproco attraverso queste creazioni.
LECCE – L’arte salentina omaggia due grandi personalità della musica italiana quali la “regina” della musica Italiana, Mina (al secolo Mina Anna Mazzini), e anche l’ugola napoletana Massimo Ranieri, che hanno ricambiato con un attestazione di stima e un riconoscimento personale l’attenzione loro.🔗 Leggi su Lecceprima.it
