Due opere di Caracuta rendono omaggio alla musica italiana | Mina e Ranieri ringraziano

Due opere di Caracuta rendono omaggio alla musica italiana, celebrando Mina e Ranieri. L’arte salentina si distingue nel suo percorso, riconoscendo il valore di queste figure iconiche. Mina, considerata la “regina” della musica italiana, e Massimo Ranieri, artista napoletano, hanno espresso stima e apprezzamento, consolidando un legame di rispetto reciproco attraverso queste creazioni.

