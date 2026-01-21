Due auto si scontrano in viale Abruzzo | traffico rallentato a Chieti Scalo

Nel primo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio, si è verificato un incidente tra due automobili in viale Abruzzo, Chieti Scalo. L’incidente ha causato un rallentamento del traffico nella zona, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. La situazione si sta normalizzando gradualmente.

Un incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 21 gennaio in viale Abruzzo a Chieti Scalo e ha visto coinvolte due vetture. Per cause da accertare, poco dopo le 11.30 una Fiat panda e un suv si sono scontrati lungo la ‘Tiburtina’, in zona stadio Angelini. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni di una persona rimasta coinvolta. Il traffico ha subito rallentamenti lungo l’arteria principale dello scalo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

