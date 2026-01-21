Dragusin futuro in bilico | Roma insiste Tottenham detta le condizioni

Il futuro di Radu Dragusin rimane incerto, con Roma che mostra interesse e il Tottenham che stabilisce condizioni precise. Dopo un importante evento personale, il difensore romeno si trova al centro di una fase di mercato ancora aperta. La sua eventuale destinazione dipende dalle trattative internazionali che si stanno sviluppando in queste settimane, lasciando il suo percorso ancora da definire.

Il futuro di Radu Dr?gu?in entra in una fase decisiva. Nelle ultime ore il difensore romeno ha chiuso un capitolo personale importante con il matrimonio, ma sul fronte sportivo la partita è apertissima e si gioca tutta sul mercato internazionale. La Roma resta in corsa e continua a spingere. Il club giallorosso ha il gradimento del giocatore e lavora senza sosta per costruire l’operazione, forte del via libera della proprietà. I contatti con l’entourage del centrale sono costanti, mentre il dossier è seguito in prima persona dal direttore sportivo Frederic Massara. La concorrenza, però, è forte. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, Dragusin insiste: attesa sull’ok del TottenhamRoma sta valutando con attenzione la possibilità di acquisire Radu Dragusin dal Tottenham.

Roma, si accende il mercato: presentata al Tottenham la prima offerta per Dragusin, le ultimeLa Roma ha inviato la prima offerta al Tottenham per Radu Dragusin, segnando un passo importante nelle trattative di mercato.

Calciomercato Roma, ag. Dragusin: "Futuro Ci sono interessamenti, non abbiamo ancora preso una decisione. Ha bisogno di giocare" urly.it/31dbb6 #AsRoma x.com

