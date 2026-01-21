Dove vedere in tv Sinner-Duckworth Australian Open 2026 | orario programma streaming

Il secondo turno degli Australian Open 2026 vedrà Jannik Sinner affrontare James Duckworth giovedì 22 gennaio. Di seguito, tutte le informazioni su orario, programma e modalità di streaming per seguire l’incontro in tv e online. Restate aggiornati per conoscere gli orari e le piattaforme disponibili, così da seguire la partita in modo comodo e senza interruzioni.

Jannik Sinner tornerà in campo giovedì 22 gennaio per affrontare l’australiano James Duckworth nel secondo turno degli Australian Open 2026. Sul campo della Rod Laver Arena (non prima delle 09:00 italiane), l’azzurro vorrà dare un seguito alla propria avventura nella terra dei canguri visto l’obiettivo del terzo titolo consecutivo a Melbourne. Sinner viene da un esordio particolare. La partita contro il francese Hugo Gaston è durata decisamente poco per il ritiro del tennista transalpino, dopo aver perso il secondo set. Un match in cui Jannik ha lasciato intravedere la volontà di provare anche delle soluzioni diverse nel proprio tennis, allo scopo di sentirsi sempre più sicuro nelle esecuzioni di palle corte e di discese a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

