dove vanno a nascondersi le lacrime

21 gen 2026

"Mi chiamo Jean, ho trentasei anni, sono un medico di base e non sono più capace di piangere”. Baptiste Beaulieu, medico e autore, presenta con queste parole il protagonista del suo ultimo romanzo " ". Una storia dalla semplicità disarmante, eppure così ricca di umanità, quella vera e imperfetta, che guarda negli occhi tutti. L’autore affida la narrazione a Jean, che da medico del pronto soccorso sceglie di esercitare il suo lavoro in un ambulatorio del sud-ovest della Francia. C’è un prima e un dopo nella sua storia: il momento esatto in cui i suoi condotti lacrimali si sono stretti a tal punto da impedirgli di piangere corrisponde ai dodici minuti trascorsi in ambulanza per raggiungere un bambino in preda alle convulsioni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

