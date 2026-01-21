Dopo ogni fatto tragico un annuncio del governo | più repressione verso i minori non funzionerà

Dopo ogni episodio tragico, il governo annuncia misure dure contro la criminalità giovanile, come aumenti di pena e repressione. Tuttavia, spesso queste strategie non portano a soluzioni durature e rischiano di penalizzare ingiustamente i minori. È importante riflettere su approcci più efficaci e mirati, che affrontino le cause profonde del fenomeno e promuovano un percorso di reinserimento e prevenzione.

Accade un fatto tragico come quello dello studente ucciso a La Spezia da un compagno di scuola e subito si annunciano misure generali contro la criminalità giovanile, aumenti di pena, pugno di ferro. Come quando, quasi due anni e mezzo fa, la violenza sessuale ripetuta compiuta da minorenni ai danni di due bambine a Caivano, nella periferia di Napoli, costituì il motivo dichiarato per l'emanazione dell'omonimo decreto. Io non so come sia stato possibile che si siano verificati eventi così drammatici e credo che come società abbiamo il dovere di interrogarci a fondo. Ma non è su questo piano di riflessione che si deve collocare la discussione attorno all' ennesimo pacchetto sicurezza annunciato dal governo.

