Dopo un lungo periodo di silenzio, Beatrice Venezi ha deciso di intervenire pubblicamente, rispondendo alle recenti contestazioni dei musicisti del Teatro La Fenice di Venezia. La direttrice d'orchestra ha espresso la propria posizione durante un evento al Teatro Verdi di Pisa, affrontando con fermezza le critiche relative alla sua nomina. La sua risposta segna un momento importante nel dibattito sulla gestione artistica e le relazioni nel mondo della musica lirica italiana.

D opo mesi di un silenzio tesissimo, Beatrice Venezi ha scelto il palcoscenico del Teatro Verdi di Pisa per rispondere, punto su punto, al caso che la vede contrapposta agli orchestrali del Teatro “La Fenice” di Venezia. La nomina a direttrice musicale della fondazione veneziana (dal 2026 al 2030) aveva scatenato, lo scorso settembre, uno stato di agitazione senza precedenti tra orchestra e coro, contrari sia alle modalità della scelta che al profilo artistico della direttrice. Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. guarda le foto Beatrice Venezi: «Io raccomandata? Lavoro all’estero». A margine della presentazione della sua Carmen, Venezi ha rispedito al mittente le accuse di essere “favorita” dai vertici: «Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente, esclusivamente all’estero», ha esordito la direttrice lucchese. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo mesi di silenzio, la direttrice d'orchestra risponde con durezza ai musicisti del teatro veneziano che ne contestano la nomina

Beatrice Venezi contro l'orchestra della Fenice dopo la sua nomina a direttrice, "sono così raccomandata..."Beatrice Venezi, recentemente nominata direttrice dell’orchestra della Fenice, ha espresso alcune considerazioni sulla situazione con il complesso veneziano.

