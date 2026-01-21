Dopo il testa a testa | a Brindisi Pina Montanaro prima donna a capo della procura

Dopo un confronto tra i candidati, si è deciso che Pina Montanaro assumerà il ruolo di procuratore della Repubblica di Brindisi, prevalendo grazie alla sua anzianità di servizio. La nomina rappresenta un passaggio importante per l’istituzione locale, segnando un momento di continuità e stabilità nel settore giudiziario della città.

Dopo un testa a testa, prevale l'anzianità di servizio. Sarà Pina Montanaro il nuovo procuratore della Repubblica di Brindisi. Già a capo della procura presso il tribunale per i minorenni di Taranto (fino al febbraio scorso, per scadenza), è stata nominata oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, dal.🔗 Leggi su Brindisireport.it

