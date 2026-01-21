Dopo il ciclone Harry in arrivo altre perturbazioni con neve

Dopo il passaggio del ciclone Harry, si prevede l’arrivo di ulteriori perturbazioni sul territorio italiano. Queste condizioni atmosferiche porteranno nevicate a bassa quota nel Nord, con possibili accumuli anche in pianura nel Nordovest. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per valutare eventuali disagi e adottare le necessarie misure di sicurezza.

Dopo il ciclone Harry sono in arrivo in Italia altre perturbazioni con neve a bassa quota al Nord, a tratti anche in pianura al Nordovest. Questa la situazione prevista sull'Italia per i prossimi giorni dagli esperti di 3bmeteo.com che annunciano l'arrivo di una nuova perturbazione nel weekend.

