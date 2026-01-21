Dopo Acerra anche a Pozzuoli si parlerà di ambiente?

Dopo Acerra, si apre la possibilità che anche Pozzuoli possa diventare un nuovo punto di discussione sull’ambiente. La questione ambientale coinvolge aspetti di salute pubblica, tutela del territorio e gestione dei rifiuti, richiedendo attenzione e confronto tra istituzioni, cittadini e associazioni. Comprendere le dinamiche locali è fondamentale per promuovere un cambiamento sostenibile e informato.

Il Comune di Acerra rappresenta il simbolo della Terra dei Fuochi, non solamente per la presenza dell’inceneritore e per il significativo inquinamento dell’aria, ma soprattutto per le vertenze promosse dagli atti visti ambientalisti, per le varie vicende giudiziarie che non sempre si sono concluse con l’accertamento reali dei fatti in quanto sono prevalsi cavilli giuridici ed i promotori del disastro ambientale sono riusciti a cavarsela. Pertanto il motto “chi inquina paga” non sempre è stato rispettato, senza dimenticare che l’inquinamento ambientale provoca danni alla salute e vittime innocenti.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: Il consiglio comunale torna a riunirsi, si parlerà anche di politiche per la casa e disagio giovanile Leggi anche: Si parlerà anche di Rasha, finita nel polverone per una serie di accuse pesantissime da parte del suo ex fidanzato? Il pubblico social non aspetta altro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Acerra: il Comune chiede alla Regione l’immediata esecuzione delle bonifiche dei terreni inquinati; Prosciolto dopo otto anni l’imprenditore Liguori; Serve una legge per ridurre i rifiuti nel termovalorizzatore di Acerra; Inceneritore di Acerra, Legambiente: I gas inquinanti se non c'è vento rischiano di ristagnare. Acerra, arrestato per le violenze dopo la separazioneÈ finito in carcere un uomo di circa 45 anni, residente ad Acerra, accusato di aver sottoposto la sua ex compagna a condotte vessatorie e aggressive protratte nel tempo. L’arresto è avvenuto nei giorn ... ilmediano.com AFFINITO:“IL LORO MODELLO DI GOVERNO CITTADINO È FALLITO La seduta del Consiglio comunale di ieri ha rappresentato l’ennesima offesa alla città di Acerra. Acerra. Dopo la vittoria al TAR e la pronuncia del Commissario ad acta- atti di natura tecnica - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.