Doping Tajani | Accreditamento olimpico laboratorio è eccellenza italiana

Il nuovo laboratorio antidoping Fmsi di Roma ha ottenuto l’accreditamento olimpico, riconosciuto dalla Wada. Questo risultato posiziona l’Italia tra i paesi con strutture di eccellenza nel settore, garantendo standard elevati per le analisi e il rispetto delle normative internazionali. La certificazione rappresenta un importante passo avanti nella lotta al doping nello sport e rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama antidoping globale.

(Adnkronos) – Si è svolta oggi a Roma la conferenza stampa di presentazione dell’accreditamento olimpico del nuovo laboratorio antidoping Fmsi, l’unico in Italia e uno dei trenta al mondo riconosciuti dalla World Anti-Doping Agency (Wada). Un traguardo di rilievo internazionale, che certifica non solo la piena conformità agli standard Wada e alla norma ISO 17025, ma anche l’eccellenza scientifica del laboratorio romano nelle attività analitiche e nella ricerca contro l’uso di sostanze dopanti. Alla conferenza hanno partecipato alcune figure istituzionali e sportive del Paese: il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Senior Director Science and Medicine della Wada Olivier Rabin e il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, insieme ad altre autorità.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Milano-Cortina, laboratorio antidoping Fmsi riceve accreditamento olimpicoOggi a Roma è stata presentata l’assegnazione dell’accreditamento olimpico al laboratorio antidoping Fmsi, il primo in Italia e tra i trenta nel mondo riconosciuti dalla Wada.

