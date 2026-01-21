Il presidente del Coni, Malagò, ha annunciato che, in collaborazione con Fmsi, saranno elaborati fino a 30 volte più campioni rispetto al passato, migliorando così l’efficacia dei controlli antidoping. Questa iniziativa nasce dal desiderio di rafforzare i metodi di analisi e di garantire maggiore trasparenza nel contrasto alle pratiche illecite nello sport italiano.

(Adnkronos) – “Siamo qui perché anni fa chi si occupava del doping in Italia era una struttura interna al Coni. Nel giro di poco tempo ci si è resi conto, come sa bene Maurizio Casasco, che tutto ciò non era regolare, in quanto il ‘controllore’ non può combaciare con la figura del ‘controllato’. L’anello mancante era l’ubicazione: il laboratorio si trovava nella Centro di Preparazione Olimpica del Coni, creando un problema anche riferito agli spazi. Con le Olimpiadi e le Paralimpiadi abbiamo oggi a disposizione un mondo di persone a cui fare i complimenti per il salto di qualità”. Così il Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 ed ex Presidente del Coni Giovanni Malagò, partecipando oggi a Roma alla conferenza stampa di presentazione dell’accreditamento olimpico del nuovo Laboratorio Antidoping, presso il sito in via delle Rupicole.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Milano-Cortina, Casasco (Fmsi): “Lavoro di squadra di Governo e Coni fondamentale”

Madre e figlia morte a Campobasso dopo ore di agonia: ‘Vomito fino a 30 volte, esclusi botulismo ed epatite’Due persone, madre e figlia, sono decedute a Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre, dopo un periodo di grave malattia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Alcaraz in campo con un cerotto, problema vesciche agli Australian Open.

Doping, Malagò: In centro Fmsi elaboreremo fino a 30 volte provette che analizzavamo al Coni(Adnkronos) – Siamo qui perché anni fa chi si occupava del doping in Italia era una struttura interna al Coni. Nel giro di poco tempo ci si è resi conto, come sa bene Maurizio Casasco, che tutto ciò ... msn.com