Donnarumma bomba dall’Inghilterra | il portiere vuole tornare in Serie A! Due big pronte ad accoglierlo l’indiscrezione sul suo futuro

Donnarumma, attualmente in Inghilterra, avrebbe manifestato l’intenzione di tornare in Serie A. Secondo indiscrezioni, due club italiani sarebbero interessati a ingaggiarlo, alimentando le possibilità di un suo ritorno nel campionato nazionale. La sua scelta potrebbe influenzare il mercato dei portieri e rappresenta un aggiornamento importante per i tifosi e gli addetti ai lavori.

