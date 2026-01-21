Recentemente, una spilletta cartoon raffigurante Donald Trump, chiamata

Né seria, né formale. L'ormai già celebre spilletta raffigura una versione cartoon di Donald Trump. L'espressione è la solita (a bocca aperta), le sopracciglia sono ben marcate, il ciuffo è quello iconico: un identikit stilizzato insomma, che – volente o nolente - il Presidente USA ha indossato con una certa auto-ironia. Stando alle dichiarazioni di Trump stesso, si tratterebbe di un regalo ricevuto e non di una possibile linea merchandise (perché, da lui non ci si aspetterebbe forse di tutto?).

© Vanityfair.it - Donald Trump, la spilletta cartoon (ego-riferita) di cui nessuno si era accorto ora è un caso virale

Donald Trump contro Macron: «Nessuno lo vuole, ora dazi su suoi vini e champagne»In un recente scambio di battute, Donald Trump ha annunciato l'intenzione di imporre dazi del 200% sui vini e champagne francesi, commentando la possibile fine dell'attuale mandato di Emmanuel Macron.

Venezuela, Donald Trump: Attaccheremo di nuovo se necessario

Trump sfoggia la spilletta di sé stesso in versione cartoon: Si chiama 'Happy Trump'. Ma io... - Il video viraleQualcuno me l'ha regalata e me la sono messa, esordisce Trump nella risposta a un cronista che gli aveva chiesto della spilletta di sé stesso cartoon indossata accanto a quella della bandiera americ ... affaritaliani.it

Mark Ruffalo contro gli agenti anti-immigrazione e Trump ai Golden Globes: Il peggior essere umanoMark Ruffalo non le manda a dire e, sul red carpet dei Golden Globe, ha usato parole dure contro Trump e la sua politica anti-immigrazione ... dire.it

Non ha ancora deciso, Giorgia Meloni. Lo farà nelle prossime ore, anche a seconda di quello che faranno gli altri leader europei e di quanto aumenterà l’escalation comunicativa con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Di Giacomo Salvini facebook

"Bisogna fare derisking non decupling". Così Davide Serra Ceo di #Algebris da #Davos26 commentando le ultime esternazioni di Donald #Trump su #dazi e #Groenlandia x.com