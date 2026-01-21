Donald Trump dà degli stupidi a Putin e Zelensky a Davos poi l' errore sull' incontro col presidente ucraino

Durante il Forum di Davos, Donald Trump ha commentato la situazione in Ucraina, definendo Putin e Zelensky

Nel mucchio di “stupidi” additati da Trump ci sono anche Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Il presidente degli Stati Uniti non ha risparmiato nessuno nel suo intervento al World Economic Forum di Davos, in cui ha affrontato tutti i dossier più scottanti presenti sul tavolo dello Studio Ovale. Tra questi ha parlato della guerra tra Russia e Ucraina, finendo per offendere l’intelligenza dei due capi di stato per il mancato accordo di pace, mentre veniva corretto da Kiev sull’incontro con il presidente ucraino. La guerra in Ucraina Nel suo lungo discorso dal palco della kermesse svizzera, Donald Trump ha definito il conflitto in Ucraina “un bagno di sangue“, la guerra peggiore “dalla Seconda guerra mondiale”, dichiarando come soltanto nell’ultimo mese siano morti circa 30mila soldati delle forze armate di Kiev. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Ucraina, a Londra incontro Zelensky-Starmer-Macron-Merz, Trump: "Deluso da presidente ucraino, non ha ancora letto piano di pace"

Guerra in Ucraina, oggi l'incontro Trump-Zelensky: il presidente Usa ha chiamato Putin

