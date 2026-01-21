Donald Trump accusa il Regno Unito | Che isola stanno per cedere

Donald Trump ha accusato il Regno Unito di voler cedere un'isola strategica, l'arcipelago delle Chagos, a Mauritius. La disputa riguarda l’accordo di restituzione previsto per ottobre 2024, che coinvolge anche la base aerea di Diego Garcia, condivisa da anni con gli Stati Uniti. La questione ha generato tensioni tra il governo britannico di Keir Starmer e l’ex presidente americano, evidenziando le delicate implicazioni geopolitiche di questa decisione.

È guerra tra il governo inglese di Keir Starmer e il presidente americano Donald Trump. Al centro l'accordo dell'ottobre 2024 di restituzione, da parte di Londra a Mauritius, dell'arcipelago delle Chagos, nell'Oceano Indiano, che comprende l'isola di Diego Garcia dove ha sede una strategica base aerea britannica condivisa da decenni con gli Usa. Downing Street lo ha reso noto attraverso una nota in cui difende l'accordo - negoziato quando a Washington era al potere l'amministrazione Biden e attaccato ora da Trump - sostenendo che esso "assicura" il mantenimento del controllo della base "per generazioni" e garantisce che "gli avversari ne restino fuori". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Stati Uniti e Regno Unito stanno evacuando il personale impiegato alla base militare di al Udeid, in QatarGli Stati Uniti hanno avviato un'evacuazione preventiva di parte del personale presso la base militare di al Udeid, in Qatar, a seguito di decisioni di sicurezza.

