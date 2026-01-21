Donald Trump a Davos insulta i migrati somali del Minnesota chi pensava che avessero un QI maggiore?

Durante l'evento di Davos, Donald Trump ha rivolto commenti controversi sui migranti somali del Minnesota, mettendo in discussione la loro intelligenza e facendo riferimenti a presunte frodi. Le sue parole hanno suscitato reazioni e discussioni sul tema dell’immigrazione e dei pregiudizi. Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulla percezione pubblica e le politiche riguardanti le comunità migranti negli Stati Uniti.

Dal palco di Davos, Donald Trump torna ad attaccare i migranti somali del Minnesota. Il presidente degli Stati Uniti lancia frecciatine e arriva a domandare: “Chi pensava che avessero un QI maggiore?”. Non è la prima volta che attacca la Somalia, definendola una non-nazione perché non c’è “nulla”. Prosegue così lo show egoriferito di Trump, tra attacchi all’Europa, minacce di dazi e insulti ad altre nazionalità. Insulti ai migranti somali Ancora un attacco razzista Perché Trump attacca i migranti somali? Insulti ai migranti somali Trump ce l’ha particolarmente con la Somalia e nel 2026 ripete lo spettacolo di insulti alla nazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Trump mostra in conferenza stampa i volti degli stranieri arrestati in Minnesota e insulta i somali: “Persone poco intelligenti”Durante una conferenza stampa, il presidente Donald Trump ha mostrato fotografie di persone arrestate o ricercate in Minnesota, commentando sulla loro nazionalità e etnia.

