Un cittadino serbo di 37 anni ha compiuto un intervento pionieristico in Italia, diventando il primo a donare in vita due organi contemporaneamente. Questa operazione rappresenta un passo importante nel campo dei trapianti, offrendo una speranza concreta a chi necessita di un intervento urgente. La donazione ha permesso di salvare la vita della figlia malata, evidenziando l’importanza di gesti di generosità e solidarietà.

Due organi per continuare a vivere. Un cittadino serbo di 37 anni è la prima persona in Italia ad aver donato in vita due organi in simultanea (trapianto combinato). Sua figlia Sofija (nome di fantasia), 7 anni, ha ricevuto un rene e una porzione di fegato dal papà. Padre e figlia stanno bene e sono stati dimessi il 19 gennaio dall’ ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove il 18 dicembre è stato eseguito il trapianto (18 ore di intervento) dai medici della Chirurgia 3 diretta da Domenico Pinelli. Si tratta del primo trapianto combinato da donatore effettuato nel nostro Paese. La piccola resterà nel capoluogo orobico ancora qualche mese per sottoporsi ai controlli, ma potrà condurre una vita regolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dona due organi alla figlia malata, primo intervento in Italia

Padre dona due organi alla figlia di 7 anni malata: l’ospedale «Papa Giovanni» primo in ItaliaUn importante traguardo per la medicina italiana: all’ospedale «Papa Giovanni» di Bergamo è stato eseguito con successo il primo trapianto combinato di due organi da un donatore vivente.

Padre dona due organi alla figlia da vivo: è il primo caso in ItaliaIn Italia, si è verificato il primo caso di donazione di organi da vivo da padre a figlia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Papà dona due organi alla figlia: è il primo trapianto combinato da vivente in Italia | CNT

Argomenti discussi: Papà dona alla sua bimba due organi: è il primo doppio trapianto in vita in Italia; Dona due organi alla figlia, primo trapianto combinato da vivente in Italia; Bergamo, dona 2 organi a figlia: è il primo trapianto combinato da vivente in Italia; Padre dona due organi alla figlia da vivo: è il primo caso in Italia.

Bergamo, dona due organi alla figlia. Primo trapianto combinato da vivente in ItaliaE' stato realizzato a Bergamo, all'ospedale Papa Giovanni XXIII, il primo trapianto combinato da un unico donatore vivente in Italia; a donare due organi in simultanea, un cittadino serbo di 37 anni. rainews.it

Padre dona due organi alla figlia e le salva la vita: il primo doppio trapianto d’Italia all’ospedale di BergamoDoppio trapianto di organi al Papa Giovanni di Bergamo. Un papà ha donato un rene e una porzione di fegato alla figlia e le ha salvato la vita ... fanpage.it

Dona 2 organi alla figlia, primo trapianto combinato da vivente in Italia - facebook.com facebook

Padre dona due organi alla figlia da vivo: è il primo caso in Italia milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com