Dominguez verso l’addio al Bologna? Trattativa avanzata con quel club spagnolo
Benjamin Dominguez potrebbe lasciare il Bologna per trasferirsi in Spagna. Secondo fonti vicine alla società, le trattative con un club spagnolo sono in fase avanzata, suggerendo un possibile addio dell’attaccante argentino. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma il suo futuro sembra ormai lontano dalla società emiliana.
