dolly parton festeggia 80 anni con miley cyrus e le altre cantanti americane

I proventi del brano e del video che lo accompagna saranno devoluti alla ricerca sul cancro pediatrico presso il Monroe Carell Jr. Children's Hospital at Vanderbilt di Nashville, Tennessee. In un comunicato, l’artista ha spiegato l'impatto emotivo di questa canzone: «Ho scritto Light of a Clear Blue Morning in un periodo in cui ero in cerca di speranza e, cinquant’anni dopo, quel messaggio risuona ancora con la stessa forza. Ora che festeggio il mio 80esimo compleanno, questa nuova versione è il mio modo di mettere a frutto i doni che ho ricevuto per portare un po’ di luce, soprattutto condividendola con donne davvero straordinarie», si legge. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Dolly Parton compie 80 anni: dalle canzoni più famose alla parentela con Miley CyrusIl 19 gennaio 2024, Dolly Parton celebra il suo ottantesimo compleanno.

Dolly Parton ist Miley Cyrus' Patentante.

Dolly Parton festeggia 80 anni con Miley Cyrus e le altre cantanti americaneDolly Parton sta ripubblicando il suo successo Light of a Clear Blue Morning, con la partecipazione di Miley Cyrus e altre cantanti americane, tutti i proventi saranno devoluti a un ospedale ... vanityfair.it

Dolly Parton compie 80 anni: dalle canzoni più famose alla parentela con Miley CyrusHa inciso più di 40 album, recitato al cinema e detto di no a Elvis: nata il 19 gennaio 1946, Dolly Parton compie oggi 80 anni. lettera43.it

