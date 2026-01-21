Divieti per la sfida con l’Empoli

In occasione della partita tra Carrarese ed Empoli, venerdì alle 20:30 allo stadio dei Marmi, saranno adottati divieti e modifiche alla viabilità. Si consiglia di pianificare gli spostamenti in anticipo e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea per agevolare il traffico e garantire la sicurezza di tutti i partecipanti.

Cambio della viabilità in occasione della gara casalinga Carrarese-Empoli di venerdì allo stadio dei Marmi con fischio d’inizio alle 20,30. A partire dalle 13 di venerdì e fino all’una di notte sabato è in vigore un divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazza Vittorio Veneto, via Piave nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via Provinciale Carrara Avenza, via Carriona nel tratto compreso tra via Donati e via Trieste, via Provinciale Carrara Avenza nel tratto tra via Bonascola e via Piave, via Bandinelli tratto tra via Piave e via Pisa, via Piave tratto a fondo chiuso che porta al civico 13. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Empoli e Vinci: evacuazione di 4800 persone per rimuovere bomba della Seconda guerra. Zona rossa e divietiDomenica 18 gennaio 2026, a Empoli e Vinci, circa 4.

Primavera - Le reti azzurre nella sfida contro il Pescara

