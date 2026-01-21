DiStretto d’Emozioni si fa in due | teatro e danza al Cilea

DiStretto d’Emozioni si fa in due: teatro e danza si uniscono al Teatro Cilea di Reggio Calabria per offrire un’occasione di confronto e ascolto. La serata invita il pubblico a vivere l’arte come esperienza condivisa, valorizzando la ricchezza delle espressioni artistiche in un contesto di sobria eleganza e autenticità. Un appuntamento che sottolinea l’importanza della cultura come momento di incontro e riflessione.

DiStretto d'Emozioni si fa in due e si prepara a far vivere a Reggio Calabria una serata in cui l'arte non è solo spettacolo, ma esperienza condivisa. Il 25 gennaio il Teatro Francesco Cilea accoglierà due appuntamenti capaci di parlare al pubblico con linguaggi diversi ma uniti dallo stesso.

