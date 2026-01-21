DIRETTA L' ultimo saluto a Commisso | il live dei funerali del presidente viola

Oggi si svolgono i funerali di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina. La cerimonia, trasmessa in diretta, rappresenta un momento di commozione e ricordo per un uomo che ha avuto un ruolo importante nel calcio italiano. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per conoscere ogni dettaglio della giornata e rendere omaggio alla memoria di Commisso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 16:02 Il feretro di Rocco Commisso sta facendo il suo ingresso all'interno della chiesa di St. Patrick, gremita per l'occasione. In prima fila la sindaca Sara Funaro insieme al direttore generale Alessandro Ferrari. Dietro di loro Daniele Pradè.

