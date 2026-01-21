Segui in tempo reale i principali risultati della Champions League, con aggiornamenti su Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao. Qui trovi sintesi, cronaca e tabellino di tutte le partite della settima giornata, per restare sempre informato sugli eventi principali del torneo. Calcionews24 offre aggiornamenti costanti e dettagliati, garantendo un’informazione completa e affidabile.

Mercato Napoli, occhi su Giovane del Verona! C’è concorrenza in Serie A, ma attenzione alla Premier Calciomercato Cagliari, adesso è ufficiale: Ibrahim Sulemana è rossoblù! La nota del club Frick racconta la sua storia: «Scommettevo tanto, ero fuori controllo e pieno di debiti. Non riuscivo a smettere.» En-Nesyri, ma dove si trasferirà l’attaccante? Tre club sulle sue tracce: ecco quando prenderà la decisione definitiva. Ultimissime Cheddira Lecce: è fatta per il trasferimento dell’attaccante dal Sassuolo. Tutti i dettagli dell’operazione Napoli, che attacco a Conte! L’agente Giuffredi: «Non ha coraggio coi giovani, li tiene in ostaggio!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Champions League LIVE: Juventus Benfica 1-0, Atalanta Athletic Bilbao 1-1

Diretta gol Champions League LIVE: Juventus Benfica 0-0, Atalanta Athletic Bilbao 0-0Segui in tempo reale la diretta gol delle partite di Champions League, con aggiornamenti su Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao, entrambe terminate con il punteggio di 0-0.

Diretta gol Champions League LIVE: Juventus Benfica 0-0, Atalanta Athletic Bilbao 1-0Segui in tempo reale i risultati delle partite di Champions League, con aggiornamenti su Juventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Arsenal vs Atletico Madrid | Champions League 2025/26 | Ucl Live | Video Game Simulation

Argomenti discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Quale partita della settima giornata di Champions League su TV8 e quale su Cielo: cosa sarà visibile in chiaro il 20 e 21 gennaio; Il calendario e gli orari di Champions League; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 20 gennaio 2026: Inter a un passo dal baratro.

Juventus-Benfica 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: gol di ThuramLa diretta live di Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Atalanta-Athletic 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Scamacca sblocca la garaLa diretta live di Atalanta-Athletic di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Champions League, dopo i primi 45' Atalanta-Athletic Bilbao 1-0 e Juventus -Benfica 0-0: sfide casalinghe sulla carta facili per le italiane Ieri Inter sconfitta in casa e Napoli pareggio in Danimarca. Segui la diretta testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/m - facebook.com facebook

#Juve- #Benfica diretta Champions League: risultato e aggiornamenti in tempo reale LIVE x.com