Il consigliere comunale Mimmo Ventura ha presentato denuncia alla Procura di Salerno riguardo alle dimissioni anticipate del sindaco della città. Ventura, che ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni con la lista Dimensione Bandecchi, ha richiesto chiarimenti sulle eventuali irregolarità nella procedura di dimissioni. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, mentre le autorità competenti approfondiscono gli aspetti legali e amministrativi coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stata protocollata questa mattina dal consigliere comunale Mimmo Ventura la denuncia presso la procura della Repubblica di Salerno con la quale lo stesso, che ha annunciato già la sua candidatura a sindaco di Salerno per le prossime elezioni amministrative con la lista Dimensione Bandecchi, ha chiesto ai magistrati di procedere per comprendere se ci sono irregolarità nelle dimissioni anticipate del primo Cittadino di Salerno. Ventura ha allegato alla denuncia anche la lettera con la quale il sindaco di Salerno aveva ufficializzato la sua scelta ai rappresentanti della giunta comunale venerdì scorso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dimissioni sindaco Salerno, denuncia di Ventura alla Procura

Sindaco di Salerno: dimissioni anticipate a oggiIl sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha annunciato le dimissioni anticipate, motivandole con un cambiamento delle condizioni politiche.

Dimissioni del sindaco di Salerno, Bicchielli: “Messaggio devastante che umilia le istituzioni”Le dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, rappresentano un fatto di rilievo per l’amministrazione locale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Vincenzo Napoli rassegna ufficialmente le dimissioni da sindaco, la sua lettera e i commenti: De Luca? Non c'entra con la mia decisione; TRA DIMISSIONI DEL SINDACO E URNE, SALERNO SI DIVIDE –; Sindaco si dimette a Salerno, la delusione di Virginia Villani (M5S): Brutta pagina politica per la città. Stop alla gestione feudale, ritorni la vera democrazia; Salerno, dopo le dimissioni è già corsa al voto: Finalmente torna De Luca.

Caso Salerno, Celano scrive al Prefetto: Accertare condizionamenti esterni sulle dimissioni del sindacoIl consigliere regionale Roberto Celano chiede l'intervento del Prefetto di Salerno sulle dimissioni di Vincenzo Napoli per verificare possibili illeciti ... infocilento.it

Clamoroso! Vincenzo De Luca vuole tornare a fare il sindaco di Salerno e ordina le dimissioni di quello attualeL'ex governatore della Campania, a 76 anni, pensa ancora a costruirsi un futuro in politica. Tornando nella sua Salerno ... tag24.it

#Sabaudia, il Pd dopo le dimissioni del vicesindaco: "Sindaco riferisca in consiglio" - facebook.com facebook

Le dimissioni del sindaco di Salerno, interrogazione a Piantedosi. Presentata da Bicchielli. Esposto anche a prefetto, 'valutare se trasmettere atti a pm' #ANSA x.com