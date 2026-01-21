Le recenti dimissioni di Sarri segnano un momento di grande incertezza in casa Lazio. Dopo la sconfitta interna contro il Como, la squadra si trova a dover affrontare una fase di crisi, con tensioni e cambiamenti inaspettati. La situazione a Formello resta sotto osservazione, mentre tifosi e addetti ai lavori attendono sviluppi su un club in cerca di stabilità e di una nuova guida tecnica.

Crisi senza fine in casa Lazio: ecco cosa sta succedendo a Formello dopo il pesante ko interno contro il Como. Appena una vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, poi due pari contro Fiorentina e Udinese e due sconfitte con Napoli e Como per un totale di 4 gol fatti e 8 subiti. La Lazio attraversa un momento delicatissimo e il nono posto in classifica lo conferma. La squadra di Sarri appare allo sbando e qualche cessione eccellente a gennaio (Guendouzi e Castellanos) ha ulteriormente indebolito la rosa biancoceleste. Maurizio Sarri (Ansafoto) – calciomercato.it Urge un cambio di rotta immediato, per evitare di complicare ulteriormente una situazione molto preoccupante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dimissioni Sarri, colpo di scena in diretta: polveriera Lazio

Dimissioni Sarri e caos Lazio, l’annuncio in diretta: la cessione che fa saltare il bancoLe recenti dimissioni di Sarri e le tensioni interne stanno influenzando la situazione della Lazio, già complessa dopo i primi acquisti.

Dimissioni Sarri, ore caldissime in casa Lazio: cosa succede | CMNelle ultime ore, la Lazio si trova al centro di una situazione di grande incertezza in vista del match contro il Como.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Calciomercato Lazio, Sarri ferma le uscite: il caso Romagnoli e il rischio dimissioni; Sarri, dimissioni più vicine che mai: ennesimo crollo e pazienza finita | Ore decisive a Formello; Lazio, veto Sarri all’addio di Romagnoli: c’è la minaccia del tecnico…; Dimissioni Sarri, ore caldissime in casa Lazio: cosa succede | CM.

Dimissioni Sarri, ore caldissime in casa Lazio: cosa succede | CMColpo di scena in casa Lazio alla vigilia del posticipo contro il Como di Fabregas: ecco cosa sta succedendo a Formello ... calciomercato.it

Lazio, ipotesi dimissioni per Sarri dopo il ko col Como? La posizione del tecnicoIl pesante 3-0 subito contro il Como ha fatto calare il buio in casa Lazio. Il giorno dopo la debacle dell’Olimpico, il clima a Formello è davvero pesante e i tifosi sono realmente preoccupati per il ... tag24.it

Riunione a Formello... #Romagnoli vicinissimo all'addio. #Sarri pronto alle dimissioni nelle prossime ore. #Lazio x.com

TERREMOTO LAZIO: se Romagnoli viene ceduto, Sarri è pronto a presentare le dimissioni! https://www.lazionews.eu/notizie/sarri-dimissioni-romagnoli-cessione/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #Sarri #MaurizioSarri #Romagnoli #AlessioRomagnol facebook