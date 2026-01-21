Dimissioni Napoli Ventura presenta un esposto in Procura | Verificare eventuali reati

Vincenzo Napoli ha presentato un esposto in Procura per le dimissioni da sindaco di Napoli, chiedendo di verificare eventuali reati o irregolarità. L’obiettivo è fare chiarezza sulle cause e sulle eventuali responsabilità legali legate a questa decisione amministrativa. La procura valuterà ora le informazioni per accertare eventuali profili di illegittimità o condotte penalmente rilevanti.

Il consigliere di "Dimensione Bandecchi" deposita una nota: "Motivazioni incomprensibili, si verifichi l'eventuale presenza di reati" Verificare se dietro le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli vi siano profili di illegittimità o condotte penalmente rilevanti. È il cuore dell'esposto presentato questa mattina alla Procura della Repubblica di Salerno da Domenico Ventura, consigliere comunale e coordinatore provinciale di "Dimensione Bandecchi". Ventura ha chiesto formalmente alla magistratura di accendere un faro sulle reali cause che hanno portato all'interruzione del mandato, ritenendo le spiegazioni fornite finora insufficienti o poco trasparenti.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dimissioni sindaco Salerno, denuncia di Ventura alla ProcuraIl consigliere comunale Mimmo Ventura ha presentato denuncia alla Procura di Salerno riguardo alle dimissioni anticipate del sindaco della città.

Caso Cuomo, la Rescigno presenta esposto in Procura e chiede acquisizione urgente degli attiLa Rescigno ha presentato un esposto in Procura riguardante il caso Cuomo, richiedendo l’acquisizione urgente degli atti.

