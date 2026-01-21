diMartedì domina il prime time del martedì su La7 | leadership informativa anche contro la Champions League

diMartedì, condotto da Giovanni Floris, si conferma come il principale programma di approfondimento del martedì sera su La7. Nella stagione 20252026, il programma mantiene la sua posizione di leadership nel prime time, distinguendosi anche in una fascia di elevata concorrenza, come quella rappresentata dalla Champions League. La sua presenza stabile testimonia l’interesse per un’informazione di approfondimento, sobria e puntuale, rivolta a un pubblico attento ai temi politici e sociali.

diMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris, si conferma nella stagione 20252026 come il talk informativo di riferimento del prime time del martedì, capace di imporsi con forza anche contro eventi televisivi di massimo richiamo come la Champions League. Un successo che nasce non solo dalla solidità editoriale del format, ma anche dalla capacità di Floris di offrire al pubblico un racconto autorevole, equilibrato e rassicurante, in grado di guidare e fidelizzare gli spettatori anche nelle serate più competitive. Nella puntata del 20 gennaio, con la Champions League in onda, diMartedì è stato il programma più seguito sul pubblico laureato, confermandosi leader assoluto su un target chiave per qualità e valore editoriale: circa 1 laureato su 5 davanti alla TV ha scelto La7. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

