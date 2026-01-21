Diga Valentino interrogazione di M5s all' Ars | Si farà o sarà l' ennesimo spot elettorale?

L'interrogazione di M5S all'Ars sulla diga Valentino solleva dubbi sulla reale attuazione delle opere promesse. Mentre il Governo regionale annuncia interventi, persistono criticità come perdite nelle reti idriche e dighe con capacità limitata a causa della mancanza di manutenzione. La domanda rimane: si procederà concretamente o si tratta di un'ulteriore promessa non mantenuta?

La deputata Cristina Ciminnisi chiede chiarimenti al presidente della Regione sull'opera che dovrebbe sorgere nel territorio di Chiusa Sclafani. "Progetto inutile senza un piano serio di rifacimento delle condotte" "Il Governo regionale continua ad annunciare grandi opere mentre l'acqua si perde nelle reti colabrodo e le dighe esistenti hanno limitazioni di invaso per mancanza di manutenzione. La diga Valentino rischia di diventare l'ennesimo spot elettorale: senza un piano serio di rifacimento delle condotte, stiamo semplicemente versando acqua in un secchio bucato". Lo dice la deputata regionale M5S Cristina Ciminnisi, che ha depositato all'Assemblea regionale siciliana un'interrogazione diretta al presidente della Regione, Renato Schifani, e all'assessore per l'Energia, Francesco Colianni, per avere chiarimenti sull'opera che dovrebbe sorgere nel territorio di Chiusa Sclafani, nel Palermitano.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Vertenza Oda, Adorno (M5S Ars): "Si farà il possibile per tutelare servizi e lavoratori"

Diga del Liscione, la senatrice Fallucchi mostra le carte a Tutolo: "Come vedi l'opera si farà"Durante un confronto pubblico, la senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi ha presentato documenti ufficiali per confermare la realizzazione della diga del Liscione, smentendo le dichiarazioni critiche di Antonio Tutolo e Rosa Barone riguardo ai fondi destinati all’opera.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Diga Valentino, il Comune di Chiusa Sclafani si dice contrario e propone alternative.

Progetto diga Valentino, Ciminnisi (M5s): Ennesimo spot elettorale. Si investa su reti e invasi esistentiLo afferma la deputata regionale M5S Cristina Ciminnisi, che ha depositato all’ARS un’interrogazione diretta al presidente della Regione, Schifani, e all’assessore per l’Energia, Colianni, per avere c ... ilsicilia.it

Diga di Genova, il Pd presenta un'interrogazione al governo: Il ministro faccia chiarezza su tempi e eventuali irregolaritàGenova – Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti faccia chiarezza su ritardi ed eventuali irregolarità nell'assegnazione dell'appalto per la Diga foranea di Genova e avvii un'indagine ... ilsecoloxix.it

Rmk Sciacca. . DIGA VALENTINO, IL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI SI DICE CONTRARIO E PROPONE ALTERNATIVE - facebook.com facebook