Diego Baroni trovato a Milano | è vivo e sta bene Era scomparso da 9 giorni

Da leggo.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio a Milano, è stato ritrovato e sta bene. Dopo nove giorni di assenza, la sua vicenda si è conclusa positivamente, portando sollievo alla famiglia e alla comunità. La sua riapparizione conferma l’importanza di un’attenta rete di supporto e collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini.

Si è conclusa per fortuna nel migliore dei modi la vicenda di Diego Baroni, il ragazzino di 14 anni di San Giovanni Lupatoto che era scomparso dallo scorso 12 gennaio. Il giovane è stato trovato a Milano, è vivo ed è in buone condizioni: a riferirlo è il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Diego è stato ritrovato dagli agenti della Polizia, e attualmente si trova negli uffici della Procura della Repubblica, si è appreso dal Comune. La madre, Sara Agnolin, è in partenza per il capoluogo lombardo. Il videoappello della mamma In mattinata la mamma, in un breve video, aveva fatto un appello al figlio chiedendogli di tornare: «Diego, torna a casa. 🔗 Leggi su Leggo.it

