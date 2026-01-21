Diego Baroni scomparso il ragazzo ritrovato a Milano | ora è in Procura

Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto scomparso il 12 gennaio, è stato rintracciato oggi a Milano. La sua eventuale presenza presso la Procura indica che si stanno svolgendo ulteriori verifiche. La notizia rappresenta una svolta importante in un caso che aveva suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità.

Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, scomparso dal 12 gennaio scorso, è stato ritrovato oggi, 21 gennaio, a Milano. Attualmente si trova in Procura. Lo conferma il comune di San Giovanni Lupatoto. La scomparsa lo scorso 12 gennaio. Il ragazzo era uscito di casa la mattina presto dopo aver salutato la madre, per raggiungere l’Istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta il primo anno, ma non è mai arrivato a scuola. I compagni e gli insegnanti del giovane non lo hanno visto arrivare a scuola. Le ricerche si sono concentrate fin da subito nella zona di Milano, dove era stato agganciato per l’ultima volta il suo telefono cellulare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Da dieci giorni il 14enne #DiegoBaroni è sparito nel nulla. Angoscia a #Verona, aperto un fascicolo: ipotesi di fuga volontaria, ma anche di sottrazione di minore x.com

Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola - facebook.com facebook