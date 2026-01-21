Diego Baroni scomparso a Verona a 14 anni | Contattato in rete Si indaga per sottrazione di minore

Diego Baroni, 14 anni di San Giovanni Lupatoto, scomparso a Verona da nove giorni, era stato contattato in rete prima della sua scomparsa. La polizia indaga per sottrazione di minore, mentre si cerca di rintracciare il giovane, che aveva lasciato casa il mattino del 12 gennaio per andare a scuola. Restano aperti i dubbi sulle circostanze del suo allontanamento e sulle eventuali responsabilità.

Non si hanno sue notizie da nove giorni. Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto (Verona), la mattina dello scorso 12 gennaio ha salutato la mamma Sara Agnolin ed è uscito di casa per andare a scuola. Indossava un giubbotto blu con un berretto di lana scuro, pantaloni della tuta e sneakers nere. Ma all’Istituto professionale Giorgi di Verona, dove frequenta la prima superiore, non è mai arrivato. Un’ex compagna delle medie ha riferito di averlo incontrato quella mattina nella stazione di Verona Porta Nuova, dove Diego le ha detto che era diretto a Milano per raggiungere alcuni amici. Poi più nulla.🔗 Leggi su Open.online

La procura di Verona ha avviato un'indagine per sottrazione di minore in seguito alla scomparsa di Diego Baroni, 14 anni di San Giovanni Lupatoto.

Diego Baroni, 14 anni di Verona, è scomparso il 12 gennaio.

Diego Baroni, il 14enne scomparso avrebbe fatto una videochiamata poco prima di arrivare alla stazione di Milano.