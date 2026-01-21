Diego Baroni ritrovato a Milano | il 14enne sta bene l’abbraccio con la madre dopo giorni di paura

Diego Baroni, il 14enne scomparso da San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano dopo otto giorni di ricerche. La sua famiglia ha potuto riabbracciarlo, portando a termine un periodo di preoccupazione e incertezza. La vicenda si conclude con un esito positivo, offrendo un momento di sollievo e speranza per tutte le persone coinvolte.

Diego Baroni ritrovato: fine dell’incubo dopo otto giorni di silenzio. L’incubo è finito. Diego Baroni, il 14enne di San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, scomparso lo scorso 12 gennaio, è stato ritrovato a Milano nella mattinata di oggi. Il ragazzo è in buone condizioni di salute e si trova attualmente negli uffici della Questura di Milano, in via Fatebenefratelli, dove attende l’arrivo della madre, con la quale ha già potuto parlare al telefono. La notizia, anticipata da Adnkronos, ha messo fine a giorni di angoscia che avevano tenuto con il fiato sospeso non solo la famiglia, ma un’intera comunità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

