Diego B., 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato a Milano ed è in buone condizioni. La scomparsa, iniziata il 12 gennaio, aveva generato preoccupazione tra familiari e comunità. Dopo un appello della madre, il ragazzo è stato ritrovato e sta bene. Questa vicenda si è conclusa positivamente, portando sollievo a tutti coloro che avevano seguito con attenzione la sua scomparsa.

Si è conclusa per fortuna nel migliore dei modi la vicenda di Diego B., il ragazzino di 14 anni di San Giovanni Lupatoto che era scomparso dallo scorso 12 gennaio. Il giovane è stato trovato a Milano, è vivo ed è in buone condizioni: a riferirlo è il sindaco della città veronese, Attilio Gastaldello. Diego è stato ritrovato dagli agenti della Polizia, e attualmente si trova negli uffici della Procura della Repubblica, si è appreso dal Comune. Diego B trovato vivo a Milano Da quanto si è saputo il giovane si era presentato oggi in una 'casa di comunità', il poliambulatorio di via Livigno, nel capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Diego B. trovato a Milano, è vivo e sta bene: era scomparso dal 12 gennaio. L'appello della mamma, poi il lieto fine

