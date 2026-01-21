Recentemente si è parlato di Emiliano Martínez come possibile sostituto di Sommer all'Inter. L'interesse del club nerazzurro si lega anche a un assist di Emery, ma ci sono alcuni ostacoli da superare. La situazione rimane in evoluzione, e il futuro del portiere argentino dell’Aston Villa potrebbe riservare ancora delle sorprese.

Nelle scorse ore il portiere argentino dell’Aston Villa è stato riaccostato al club nerazzurro, a caccia di un sostituto dello svizzero Dibu Martinez è tornato in orbita Inter. Nelle scorse ore ‘Sky Sport’ ha rilanciato l’interesse dei nerazzurri per il portiere argentino, campione del mondo nel 2022 in Qatar (fu votato come miglior portiere del torneo) insieme a Lautaro. Dibu Martinez erede di Sommer? Ci sono due grandi ostacoli (AnsaFoto) – Calciomercato.it Un ‘assist’ all’Inter per Dibu Martinez può arrivare dal tecnico dell’ Aston Villa, Unai Emery. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il rapporto tra quest’ultimo e il portiere argentino è tutt’altro che buono, per usare un eufemismo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dibu Martinez erede di Sommer? ‘Assist’ di Emery, ma ci sono due grandi ostacoli | CM

Leggi anche: Erede Sommer: perché l’Inter non prenderà ‘Dibu’ Martinez

Leggi anche: Inter, BOMBA dall’Inghilterra: assalto a gennaio per il “Dibu” Martinez. È lui l’erede di Sommer?

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Inter, idea 'mondiale' per il dopo Sommer; Serie A. Inter, clamoroso! Interesse concreto per El Dibu Martinez dall'Aston Villa; Inter, Dibu Martinez per il dopo Sommer. Tel intriga la Roma; Inter, contatti con il Dibu Martinez per il dopo-Sommer.

TS – Inter, Dibu Martinez erede di Sommer? Chiara la strategia del clubIl piano dei nerazzurri per riempire la casella che in estate lascerà libera il portiere svizzero Inter Sommer ... msn.com

Di Marzio: Contatto Inter con gli agenti del Dibu MartinezL’ Inter sta già cominciando a muoversi in vista della scadenza contrattuale della prossima estate legata a Yann Sommer. Il club nerazzurro, nonostante la presenza di Josep Martinez in rosa come ... passioneinter.com

Sky – Dibu Martinez nella short-list dell’Inter con un altro portiere. Oggi Marotta… x.com

CORRIERE DELLO SPORT: “Anche contro l’Arsenal Sommer ha evidenziato limiti ormai difficili da ignorare, motivo per cui l’Inter sta già pianificando il dopo Sommer. In cima alla lista c’è Emiliano “Dibu” Martinez: campione del mondo, due volte vincitore del p - facebook.com facebook