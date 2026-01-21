Di Lorenzo | Nel secondo tempo siamo entrati in campo come se il risultato fosse 5-0

Giovanni Di Lorenzo ha commentato il pareggio del Napoli contro il Copenaghen, sottolineando come nel secondo tempo la squadra sia entrata in campo con l’atteggiamento di chi credeva già di aver vinto, come se il risultato fosse già deciso. Le sue parole riflettono la necessità di mantenere concentrazione e determinazione in tutte le fasi della partita, anche quando il punteggio sembra favorevole.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo il pareggio in Champions contro il Copenaghen Napoli-Copenaghen 1-1, le parole di Di Lorenzo. Stanchi e in pochi, però eravate in vantaggio e in superiorità numerica « Sicuramente abbiamo fatto la cosa più difficile, trovare il vantaggio. Nel secondo tempo siamo entrati in campo come se il risultato fosse 5-0 e in Champions League non te lo puoi permettere. Abbiamo sbagliato l’approccio del secondo tempo» Perché questo approccio? «L’abbiamo pagato. Non riuscire a vincere questa partita è un peccato. Dispiace perché sono punti che buttiamo» Come preparerete il doppio impegno con Juve e Chelsea? «Le prepareremo uno alla volta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

