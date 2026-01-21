Di Lorenzo duro dopo Copenaghen | Errori pagati

Dopo il pareggio contro Copenaghen, Giovanni Di Lorenzo ha commentato con sincerità gli errori commessi, sottolineando come siano stati determinanti nel risultato finale. Le parole del capitano del Napoli riflettono la delusione per una occasione persa e l'importanza di analizzare gli sbagli per migliorare. Questa analisi è fondamentale per la squadra in vista delle prossime sfide, mantenendo sempre un approccio sobrio e concentrato.

La delusione per l'occasione sprecata è evidente nelle parole del capitano del Napoli, intervenuto nel post-partita dopo l'1-1 in casa del Copenaghen. Ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Di Lorenzo ha analizzato con lucidità una gara che gli azzurri avevano indirizzato, ma non chiuso. "Avevamo fatto la cosa più difficile, cioè trovare il vantaggio. Nel secondo siamo rientrati in campo come se fosse 5-0 e in Champions League non te lo puoi permettere. Abbiamo sbagliato l'approccio alla ripresa. L'abbiamo pagato, è un peccato non riuscire a vincere questa partita. Dispiace perché sono punti che buttiamo per la classifica, cercheremo di analizzare gli errori commessi".

