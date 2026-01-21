devastato il cimitero di fiesole fiori incendiati e croci divelte

Il cimitero di Fiesole è stato gravemente danneggiato, con fiori bruciati, croci rovesciate e lapidi danneggiate. Questo episodio ha reso necessaria la chiusura temporanea della struttura, al fine di garantire la sicurezza e avviare le operazioni di riparazione. La comunità si trova di fronte a un gesto che colpisce il rispetto e la memoria dei defunti, richiedendo attenzione e interventi immediati.

È questo il cartello che i frequentatori del cimitero di Fiesole si sono trovati davanti quando sono andati a far visita ai propri cari defunti. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 gennaio l’area cimiteriale è stata danneggiata. Un triste scenario fatto di fiori incendiati, lapidi danneggiate e croci divelte che ha portato immediatamente alla chiusura della struttura a partire dalla stessa giornata di sabato. Nelle prime ore del mattino del 17 gennaio scorso, su segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti della polizia locale sono intervenuti all’interno dell’area cimiteriale, dove hanno rintracciato una persona la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

