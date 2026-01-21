Determinante la qualità del progetto ora insieme per vincere
La qualità del progetto rappresenta un elemento fondamentale per il successo. Attualmente, questa città campana si distingue come l’unica ancora in corsa, dopo l’esclusione di Benevento, Bacoli, Città Caudina, Sessa Aurunca e Sala Consilina. Insieme, possiamo rafforzare il nostro impegno e puntare a raggiungere gli obiettivi prefissati, consolidando il percorso verso una crescita condivisa e duratura.
Tempo di lettura: 2 minuti È l’unica città campana ancora in corsa, dopo l’esclusione di Benevento, Bacoli, Città Caudina, Sessa Aurunca e Sala Consilina. E’ Mirabella Eclano, cuore pulsante della Valle del Calore al confine con il beneventano, nell’epoca romana città di sosta e di mercato sulla Via Appia. Ed è proprio il progetto “ L’Appia dei popoli” realizzato dallo studio “Art Thinking” del professor Francesco Cascino ed essere stato selezionato tra i dieci che concorreranno per un posto da “Capitale della Cultura italiana 2028” insieme ad Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Sarzana e Tarquinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Teotino: “Rabiot più determinante di Modric nel Milan insieme a Maignan”Nel commentare le recenti prestazioni del Milan, il giornalista Teotino ha sottolineato come Rabiot si sia rivelato più determinante di Modric, insieme a Maignan.
Lavoro di qualità, determinante la marcia in più del SudLa diminuzione coinvolge solamente i dipendenti a termine, che scendono a 2 milioni 652 mila; aumentano invece i dipendenti permanenti, che salgono a 16 milioni 264 mila, e sono sostanzialmente ... ilmattino.it
Tecnologia: per nove italiani su dieci è un fattore determinante per la qualità della vita delle nuove generazioniGiovani e tecnologia, una relazione più che complicata. Circa l’84% dei giovani, infatti, usa passa almeno quattro ore al giorno davanti allo smartphone e il 30% arriva a non scollarsi dal proprio ... quotidiano.net
Domenico Amante è il primo acquisto di Gennaio 2026 per la Polisportiva Spilinga UFFICIALE: Amante è un terzino moderno che unisce qualità fisiche e tecniche straordinarie, evolvendo da talento offensivo a giocatore completo e determinante. Pian - facebook.com facebook
