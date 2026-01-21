La qualità del progetto rappresenta un elemento fondamentale per il successo. Attualmente, questa città campana si distingue come l’unica ancora in corsa, dopo l’esclusione di Benevento, Bacoli, Città Caudina, Sessa Aurunca e Sala Consilina. Insieme, possiamo rafforzare il nostro impegno e puntare a raggiungere gli obiettivi prefissati, consolidando il percorso verso una crescita condivisa e duratura.

Tempo di lettura: 2 minuti È l’unica città campana ancora in corsa, dopo l’esclusione di Benevento, Bacoli, Città Caudina, Sessa Aurunca e Sala Consilina. E’ Mirabella Eclano, cuore pulsante della Valle del Calore al confine con il beneventano, nell’epoca romana città di sosta e di mercato sulla Via Appia. Ed è proprio il progetto “ L’Appia dei popoli” realizzato dallo studio “Art Thinking” del professor Francesco Cascino ed essere stato selezionato tra i dieci che concorreranno per un posto da “Capitale della Cultura italiana 2028” insieme ad Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Sarzana e Tarquinia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Determinante la qualità del progetto, ora insieme per vincere”

