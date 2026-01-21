Derby Femminile al Tre Fontane | via alla vendita dei biglietti

Sono aperte le vendite dei biglietti per il Derby Femminile al Tre Fontane, in programma mercoledì 28 gennaio alle 18. La partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, si svolgerà allo Stadio Tre Fontane. È un’occasione per assistere a una sfida importante tra le due squadre capitoline, nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione alla sicurezza di tutti i partecipanti.

Il Derby della Capitale femminile entra nel vivo. È partita la vendita dei biglietti per la sfida in programma mercoledì 28 gennaio alle ore 18 allo Stadio Tre Fontane, valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. La Roma Femminile ha ufficializzato anche una novità pensata per rendere l’attesa ancora più coinvolgente. Per il derby sarà attivo l’ High Five Giallorosse, iniziativa già andata sold-out: i tifosi potranno scendere a bordocampo e salutare le calciatrici con il “cinque” prima e dopo il riscaldamento. Partita la vendita dei biglietti per il derby di ritorno di Coppa Italia Women, in calendario il 28 gennaio alle 18:00 La novità per questa gara sarà l'High Five Giallorosse (già sold-out) I tifosi potranno dare il cinque alle calciatrici all'inizio e al termine del. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

