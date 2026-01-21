Derby di basket Perugia-Terni oltre la rivalità le tifoserie si uniscono nella raccolta fondi per un bambino malato

In occasione del derby di basket tra Perugia e Terni, le tifoserie delle due squadre hanno scelto di unire le forze per una causa benefica. Oltre alla rivalità sportiva, si sono messe in moto iniziative condivise per sostenere un bambino malato, dimostrando come lo spirito di solidarietà possa superare le divisioni. Un gesto che evidenzia il potere dello sport nel promuovere valori di collaborazione e umanità.

Non capita tutti i giorni che un tifoso del Perugia e uno della Ternana si mettano in contatto per poi, in maniera unitaria, decidere di collaborare, a pochi giorni da un derby sportivo tra le due grandi rivali umbre, per un progetto comune. Grazie alla palla a spicchi – ovvero il basket – questa.

