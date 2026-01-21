Depuratore del Garda Sindaci del Chiese | inammissibili i ricorsi

I sindaci del Chiese hanno presentato ricorsi contro gli atti relativi ai progetti di depurazione del Garda, tra cui quelli di Gavardo, Montichiari e Lonato. Tuttavia, tutte le istanze sono state dichiarate inammissibili, confermando la validità delle decisioni prese dal prefetto e dal commissario Andrea Polichetti. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le procedure amministrative nel settore ambientale e di tutela delle risorse idriche del territorio.

Tutti inammissibili i ricorsi dei sindaci del Chiese contro gli atti del progetto "Gavardo – Montichiari" per la depurazione del Garda e anche contro i provvedimenti che hanno dato il via al progetto "Lonato", col prefetto – commissario Andrea Polichetti. I giudici del Tar hanno dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di giurisdizione: si deve "ripassare dal via", dal Tribunale superiore delle acque pubbliche. Nell'infornata dei ricorsi rientrano quelli del Comune di Montichiari, di Paitone, Calvagese della Riviera, Prevalle, Muscoline, Federazione del Tavolo delle Associazioni che amano il Fiume Chiese ed il suo Lago D'Idro (con Amici della Terra - Club di Lago D'Idro e Valle Sabbia, Pescatori Alto Chiese Asd, Circolo Legambiente Montichiari).

