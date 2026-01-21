DENTRO IL MATCH Grandi occasioni Il duello con l’Inter

Il Pisa si prepara ad affrontare l’Inter in una sfida importante, con l’obiettivo di confrontarsi con una delle squadre più competitive della stagione. Analizzando le statistiche, emerge la forza e la qualità del team lombardo, che si distingue come uno dei migliori nel campionato italiano. Un incontro che rappresenta un’occasione di crescita e di confronto per i toscani, in una partita che promette di offrire spunti interessanti sul piano tecnico e tattico.

Il Pisa affila le armi per affrontare i più bravi della classe: molte delle statistiche messe insieme dall’Inter dall’inizio della stagione evidenziano quanto la compagine lombarda rappresenti il meglio di quello che si può chiedere al calcio italiano. Da una recente analisi dell’ex osservatore nerazzurro Francesco Federico Pagani emerge tutta la potenza "di fuoco" della squadra allenata da Cristian Chivu, che primeggia nella speciale voce delle grandi occasioni da gol create e nel tasso di conversione di queste ultime. L’Inter da inizio campionato è riuscita a costruire ben 82 occasioni, lasciando il resto della compagnia parecchio indietro: le altre diciannove squadre si concentrano in una fascia molto più compatta, grosso modo tra le 35 e le 55 grandi occasioni create da agosto a oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

