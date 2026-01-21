Delitto Tarna l' avvocato di Vescovo | Dubito abbia sparato

L'avvocato Fabio Crea, difensore di Andrea Vescovo, esprime dubbi sulla responsabilità del suo assistito nel caso dell’omicidio di Sergiu Tarna. Vescovo, 38 anni di Spinea, è coinvolto insieme a Riccardo Salvagno nell’indagine per il delitto del giovane barman. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica dell’accaduto e sulle responsabilità dei giovani coinvolti, in attesa di ulteriori sviluppi delle indagini.

«Dubito abbia sparato». È questa l'idea che l'avvocato Fabio Crea, difensore di Andrea Vescovo, si è fatto del suo assistito, 38enne di Spinea, amico di Riccardo Salvagno, accusato con lui in concorso di aver ucciso il barman 25enne Sergiu Tarna. «L'ho visto due volte (anche ieri, martedì 20.

«Non ha sparato mio figlio». La mamma di Vescovo, presunto complice nell'omicidio TarnaUna madre affronta il dolore di vedere arrestare il proprio figlio in casa, accusato di un grave reato.

