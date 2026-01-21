Nel processo riguardante il delitto Ravasio, Adilma ha presentato numerose dichiarazioni spontanee, rivolgendo accuse che coinvolgono anche carabinieri e polizia locale. Il pubblico ministero ha sottolineato come tutte le persone coinvolte siano state calunniate, contribuendo a un’attenzione crescente su un procedimento caratterizzato da elevate tensioni e dichiarazioni controverse.

Una raffica di dichiarazioni spontanee in cui non sono mancate accuse persino a carabinieri e polizia locale, che hanno alzato ulteriormente la temperatura di un processo già ad altissima tensione. Adilma Pereira Carneiro, 50 anni, brasiliana, imputata davanti alla Corte d’Assise presieduta da Giuseppe Fazio per l’omicidio volontario del compagno Fabio Ravasio, ha scelto la linea dell’attacco totale: negazione assoluta di ogni responsabilità, pur di fronte a una marea di pagine di intercettazioni che la inchiodano. Poi una lunga, durissima sequenza di accuse rivolte ai coimputati e pure agli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto Ravasio, le accuse di Adilma. Il pm: "Tutte persone calunniate"

L’omicidio di Fabio Ravasio, dopo rinvii e ritardi la “mantide” Adilma dirà la sua verità in tribunaleLunedì 19 si riapre il processo per l’omicidio di Fabio Ravasio a Parabiago, Milano.

