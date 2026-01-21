Delitto di Gemona dopo sei mesi via libera alla sepoltura di Venier

Dopo sei mesi, è stato concesso il nullaosta alla sepoltura di Alessandro Venier, ucciso e smembrato il 25 luglio scorso. La decisione è arrivata in seguito alla consegna delle perizie tossicologiche, che hanno confermato la ricostruzione degli inquirenti e delle persone coinvolte. La vicenda, riguardante il delitto di Gemona, si avvia così verso una conclusione, consentendo la sepoltura della vittima.

È arrivato oggi, in seguito alla consegna delle perizie tossicologiche, il nullaosta alla sepoltura di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi il 25 luglio scorso, in base alla ricostruzione effettuate dagli inquirenti, dalla madre e dalla compagna.

