Degustazione Verticale di Amarone al Museo del Vino
La Degustazione Verticale di Amarone al Museo del Vino offre un percorso attraverso quattro annate differenti, evidenziando l’evoluzione del celebre vino della Valpolicella. Un'occasione per apprezzare le sfumature che derivano dal processo di invecchiamento in botte e in bottiglia, culminando nella versione Riserva, affinata per dieci anni. Un’esperienza dedicata agli appassionati e agli intenditori desiderosi di conoscere meglio questo prestigioso vino.
Un viaggio sensoriale attraverso quattro diverse annate in botte lungo l’evoluzione del Re della Valpolicella fino alla sua versione compiuta in bottiglia come Riserva invecchiata di 10 anni. Annate in degustazione: Il classico Risotto all’Amarone chiuderà la serata. Relatore: Enologo Alessandro Tacconi Contributo serata: 50 euro. Posti limitati – Prenotazione obbligatoria 3351414270 (WhatsApp). Luogo: Museo del Vino Villa Canestrari – Via Castello 20, Illasi (VR).🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Colori d'Autunno, cena con degustazione al Salotto del Vino
Leggi anche: “In Vino Humanitas”, degustazione di vini bio del Vesuvio: un brindisi alla terra, al gusto e alla convivialità
Argomenti discussi: Il tempo del vino: degustazione verticale di Amarone Riserva.
Degustazione Verticale di Amarone al Museo del VinoLuogo: Museo del Vino Villa Canestrari – Via Castello 20, Illasi (VR). veronasera.it
Un weekend in Valpolicella: dove l'Amarone esce dal caveau e la degustazione si fa nella bottaiaLa qualità delle aziende vinicole, i consorzi che propongono un racconto eno-paesaggistico d’interesse, un pubblico sempre più colto ed estimatore del buon vino: ecco i motivi del successo ... repubblica.it
Il 30 gennaio - ospita la storica realtà toscana Buondonno per la prima serata-degustazione del 2026, dedicata al vino e alla terra. Per l'occasione, in collaborazione con l'AIS Caserta, proporremo una verticale di Chianti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.