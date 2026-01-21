Deceduto a fine anno nei guai l’amico

Un uomo deceduto il 30 dicembre a Castel Bolognese è al centro di un’indagine. Secondo gli inquirenti, la morte sarebbe collegata all’assunzione di una modesta quantità di cocaina. La vicenda solleva questioni sul consumo di sostanze stupefacenti e le sue conseguenze, con l’obiettivo di chiarire le circostanze del decesso e eventuali responsabilità.

Era morto il 30 dicembre scorso a Castel Bolognese dove abitava. Per gli inquirenti, si era trattato di un decesso avvenuto a causa dell'assunzione di cocaina, peraltro una modesta dose. E per analizzare sia il suo cellulare che quelli sequestrati all'indomani del fatto su disposizione del pm Silvia Ziniti, la procura ha ora indagato a piede libero l'amico che si trovava con lui quel giorno e con il quale talvolta avrebbe consumato stupefacente. Si tratta di un 24enne di origine magrebina residente a Solarolo, difeso dall'avvocato Luca Donelli e accusato di morte come conseguente di altro reato: lo spaccio appunto.

